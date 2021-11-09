Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu takipçilerine böyle duyurdu! Ünlü çift ayrılığa dayanamadı!

Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz eylül ayında yaptıkları ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyurmuştu. İkili ayrılığa dayanamadı.
'Gönül Dağı' dizisinde başrol oynayan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, yaklaşık iki aylık ayrılığın ardından aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
"ÇOK SEVİYORUM"
30 yaşındaki oyuncu, barışma haberini Selin Yağcıoğlu ile romantik bir pozunu Instagram hesabından paylaşarak duyurdu. Berk Atan, fotoğrafa "Çok seviyorum" notunu düştü.