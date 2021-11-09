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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:18 Son Güncelleme: 9.11.2021 09:37

Son dakika: Ayça Ayşin Turan'ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı...

Son dakika: Ayça Ayşin Turan’ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı...

Bir süredir "Ada Masalı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, gelen acı haber ile derinden sarsıldı. Ayça Ayşin Turan'ın babası, hayatını kaybetti. Uzun süredir dizi çekimleri için İzmir'de olan güzel oyuncu, aldığı ölüm haberi ile kahroldu. İşte detaylar...

Bu zamana kadar rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü oynayan Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

BABASINI KAYBETTİ

Uzun süredir dizi çekimleri için İzmir'de olan güzel oyuncunun babası yaşamını yitirdi. Aldığı ani ölüm haberiyle yıkılan oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu'dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim gördü.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı "Ada" rolüyle oldu. Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisindeki Leyla karakteriyle adını geniş bir kitleye duyuran Turan, şimdilerde Ada Masalı dizisinde rol alıyor.

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Son dakika: Ayça Ayşin Turan'ın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı...
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