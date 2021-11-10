‘Ferit’ ve ‘Ayşe’ yeni hayatlarına başladı

ATV
'nin
pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, genel hikayesi Tomris Giritlioğlu
'nun imzasını taşıyan 'Kalp Yarası
', on dokuzuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Oyuncu kadrosu, mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vuran dizi, #YeniHayatımız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin 19'uncu bölümünde: Hüseyin'in Baha cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını duyan Ferit, soluğu Hande'nin yanında aldı. Hande'den hesap soran Ferit, karşısında Yaman
'ı buldu. Hande'nin davranışlarıyla iyiden iyiye kendini Hande'ye kaptıran Yaman ile Ferit arasında yaşanan gerginliğe Zümrüt dur derken, bu durum Hande'yi bir hayli keyiflendirdi. Sinsi planlarına bir yenisini daha ekleyen Hande, bu sefer babasının sözde alacaklılarına evlerini kurşunlatarak kendini Yaman ve Betül'ün hayatının ortasına sokmayı başardı. Mirza'nın hareketlerine bir türlü anlam veremeyen Ferit, Ender
'e Mirza hakkında araştırma yapmasını söyledi. Bu sırada Ayşe, Ferit'i ikna ederek Mirza'nın iş teklifini kabul etti ve çalışmaya başladı.