Oyuncu Sadi Celil Cengiz ile Hilal Yıldırım’ın evliliği tek celsede bitti! İlk açıklama geldi…

Birbirimize karşı hep dost ve sevecen bir tavır içinde olduk. Ne var ki evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız bazı sıkıntılar ve hayatın getirdiği bazı olumsuzluklar karşısında daha fazla birbirimizi yıpratmadan ortak bir karar ile evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Bu minvalde evliliğimizi 05.11.2021 tarihinde anlaşmalı olarak resmi yollarla da sonlandırmış bulunmaktayız.