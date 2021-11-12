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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi
Menajer Özgür Aras, kendisine bir TV programında hakaret ettiğini belirttiği Nurseli İdiz hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı. Dava kapsamında tanık olarak dinlenen Deniz Akkaya şunları söyledi: "Özgür ile 15 yıllık dostluğumuz var. Yemek yerken Nurseli aradı, telefonu hoparlöre aldı. Nurseli Hanım, Özgür'ün annesi, teyzesi ve anneannesinin kanser hastası olduğunu biliyordu. Onlar için 'İnşallah bir an önce ölürler' dedi." Mahkeme, tanık beyanlarına karşı savunma hazırlanması üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi
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