Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi

Menajer Özgür Aras
, kendisine bir TV programında hakaret ettiğini belirttiği Nurseli İdiz
hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı. Dava kapsamında tanık olarak dinlenen Deniz Akkaya
şunları söyledi: "Özgür ile 15 yıllık dostluğumuz var. Yemek yerken Nurseli
aradı, telefonu hoparlöre aldı. Nurseli Hanım
, Özgür'ün annesi, teyzesi ve anneannesinin kanser hastası olduğunu biliyordu. Onlar için 'İnşallah bir an önce ölürler' dedi." Mahkeme, tanık beyanlarına karşı savunma hazırlanması üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.