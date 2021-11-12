Nebahat Çehre: Uzayda mı yaşıyorsun Uğur?

Yaratık kelimesi çok ağır olmuş. Benden bir şey istiyorlarsa seve seve yaparım, gençlere kapı açmak lazım. Ben gençlerle hep saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştım. Sen karşındaki kişileri yaratık olarak görüyorsan, o kişilerle olan teklifleri kabul etmezsin. Bunlara her şeyden önce seyirci karar verebilir." Çehre, Yücel'in "45 yaş üstüne burun kıvırıyorum, 35'ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum" sözleriyle ilgili de "Bu sözler resmen kadına saygısızlık" yorumunda bulundu.