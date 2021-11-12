‘Öyle konuşulur mu? Yaratık sözü ağır olmuş’

Türk Sineması
'nın usta oyuncusu Nebahat Çehre
, önceki gün görüntülendiği Akmerkez
'de muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
'SAYGISIZLIK'
Çehre'ye geçtiğimiz günlerde Uğur Yücel
'in yaptığı "Kimi tipler var. Tam adlarını da bilmiyorum. Bazen ekranda karşıma çıkıyorlar. Ne oynadıklarını anlayamıyorum. Kimi yaratıklarla aynı işi yapmak tuhaf değil mi?" açıklaması hakkında ne düşündüğü soruldu. Çehre, şu yorumu yaptı: "Kendisini uzayda falan zannetti galiba. Yaratık kelimesi çok ağır olmuş. Benden bir şey istiyorlarsa seve seve yaparım, gençlere kapı açmak lazım. Ben gençlerle hep saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştım. Sen karşındaki kişileri yaratık olarak görüyorsan, o kişilerle olan teklifleri kabul etmezsin. Bunlara her şeyden önce seyirci karar verebilir." Çehre, Yücel'in "45 yaş üstüne burun kıvırıyorum, 35'ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum" sözleriyle ilgili de "Bu sözler resmen kadına saygısızlık" yorumunda bulundu.
'BENİ CEZBEDEN İŞ OLURSA SETLERE DÖNERİM'
UZUN süredir setlerden uzak olan Nebahat Çehre, "Oyunculuğa dönmeyi düşünmüyorum, kesin dönmem demiyorum, ancak pandemi döneminde dikkat etmek lazım. Beni çok cezbeden, inandıran bir iş olursa olabilir" dedi.