Oyuncu-yönetmen Şafak Sezer
, önceki akşam Nişantaşı
'ndaki alışveriş merkezi City's'teydi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sezer, yeni filmi için kolları sıvadığını söyledi. Önümüzdeki sezon seyirciyle buluşacağını belirten ünlü oyuncu, sinema salonlarının boş olmasından şu sözlerle dert yandı: "Artık seyirciyi evden çıkaramıyoruz, kimse sinema salonlarına gitmiyor. Her şey evde ve telefonda. Önümüzdeki dönemlerde şu olacak; 'Nerede oynadın, telefonda oynadım' diyeceğiz. Televizyonu, sinema salonlarını unutalım, bitti artık o işler."