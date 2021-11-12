Yıllar sonra ortaya çıkan güzel oyuncu Müge Akyamaç ‘Yeşilçam’da samimiyet vardı’

Peki, Z kuşağını nasıl buluyorsunuz?

-Her kuşak için kedinden sonraki kuşak umuttur. Ancak Z kuşağından beklentinin biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Her kuşağın kendi dönemine özgü gelişimi vardı. Z kuşağı elbette bize göre teknoloji ile büyük bir kuşak bu da bilgiye erişimlerinin çok küçük yaşta başlamasıyla ilgili bir durum. Ancak bu yeterli değil çünkü kendilerinden önceki kuşakların deneyim ve tecrübeleri onlar için çok önemli olmalı. Önemli bir sorun da çok teknoloji odaklı Z kuşağının fazla bireysel olması, bu da birçoğunda iletişim eksikliğine yol açıyor ve sonuç mutsuzluk oluyor. Kısaca çok parlak, kendini geliştirmeye çok açık gençler olduğu gibi fazla özgüven patlaması yaşayan, hiçbir fikre prim vermeyen, doğruyu sadece kendi doğrusu olarak kabul eden, fazla emek harcamaktan hoşlanmayan kolaycı bir gençlik olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir kuşak için genelleme yapamayacağımız gibi Z kuşağı içinde yapamayız. X ve Y kuşağındaki çocukları da unutmamalıyız, bu çocuklar da başka gezegenden gelmedi. Bizlerin onları nasıl yetiştirdiği çok önemli önce kendimizi sorgulayacak sonra bu gençlerden beklentiye gireceğiz.

Veliaht olarak gördüğünüz biri var mı?

-Hayır, hiç düşünmedim.