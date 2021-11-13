Pelin Öztekin o haberlere isyan etti! "Daha ne kadar 93 kilo veren Pelin diyecekler?"

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, "Aşk Yolunda" filminin galasında Yasemin Döngel'in sorularını yanıtladı. SABAH TV'ye konuşan Öztekin, babası Rasim Öztekin hakkındaki sorulara "Özlüyorum, alışmaya çalışıyorum ama alışılacak bir şey olduğunu da sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Verdiği kilolarla sık sık gündem olan oyuncu, "Bırakın o geçmişte kaldı, ben unuttum siz de unutun" dedi. İşte röportajın tüm detayları...
Pandemi gölgesinde galada bir araya geldik. Neler söylemek istersiniz?
Çok şükür şu pandemiden sonra galalara gelip, birbirimizi görüp zevkle film izlemek için iki yılımız geçti. Sonunda kavuştuk.
Ekranlarda görebilecek miyiz sizi?
Evet inşallah Ocak ayında ben de ekranlarda olacağım yeniden. Onun dışında benim de yakında "Allah Yazdıysa Bozsun" diye yazın çektiğim sinema filmim vizyona girecek. Yeni sezona böyle arka arkaya başlıyor olacağım.
Yeni bir ilişkiye başladınız, öncelikle hayırlı olsun diyeyim. Nasıl gidiyor?
Teşekkürler. İyi gidiyor valla. İyi gitmese herhalde paylaşımlarım olmaz (gülüyor). Her şey yolunda çok şükür.
Peki nasıl tanıştınız?
Sosyal, arkadaş ortamında tanıştık. Yaklaşık 3,5 ay oldu. Her şey yolunda şu an.
Zor bir dönemden de geçtiniz, çok büyük bir ustayı, babanızı kaybettik. Ondan sonraki süreç eminim sizin için çok zor olmuştur. Sosyal medya paylaşımlarınızdan da görüyoruz aslında. Neler söylemek istersiniz?
Hiç kimsenin babasını annesini kaybetmesi kolay bir şey değil tabii ki. Benim için de zor, hala atlatabildiğim bir durum değil. Birazcık belki hala üstünü kapatıyorum diyebilirim. Dışarıya daha eğlenceli bir Pelin'i yansıtmaya çalışıyorum ama içim hala buruk ve yalnız kalmışlık hissi var. Özlüyorum, alışmaya çalışıyorum ama alışılacak bir şey olduğunu da sanmıyorum. Sadece tek farkı herhangi biri vefat ettiğinde 1 ay haberleri geliyor veya baş sağlığı dileniyor ama benim öyle unutma şansım da yok. Beni her sokakta gören durdurup baş sağlığı diliyor ve bu tekrar tekrar olduğu için birazcık daha zor bir süreç. Tabii bir şey de diyemiyorum insanlar da çok seviyorlar babamı ve bunu dile getirmek istiyorlar bana baş sağlığı dilemek istiyorlar ama biraz can acıtıyor.
Son olarak şuna değinmek istiyorum: Sosyal medyada hakkınızda sık sık zayıflamanız üzerine haberler yapılıyor. Bunlara gülüp geçiyor musunuz yoksa üzüyor mu?
Sıkıldım diyebilirim. Çünkü 8 yılı doldurdum. 8 yıldır zayıfım artık ben kabullendim bence basının da artık buna alışması lazım. Ben alıştım, üstüne kilo bile aldım. Daha ne kadar "93 kilo veren Pelin Öztekin" diye haber yapacaklar? Bırakın o geçmişte kaldı, ben unuttum siz de unutun.