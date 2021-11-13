Pelin Öztekin o haberlere isyan etti! "Daha ne kadar 93 kilo veren Pelin diyecekler?"

Zor bir dönemden de geçtiniz, çok büyük bir ustayı, babanızı kaybettik. Ondan sonraki süreç eminim sizin için çok zor olmuştur. Sosyal medya paylaşımlarınızdan da görüyoruz aslında. Neler söylemek istersiniz?

Hiç kimsenin babasını annesini kaybetmesi kolay bir şey değil tabii ki. Benim için de zor, hala atlatabildiğim bir durum değil. Birazcık belki hala üstünü kapatıyorum diyebilirim. Dışarıya daha eğlenceli bir Pelin'i yansıtmaya çalışıyorum ama içim hala buruk ve yalnız kalmışlık hissi var. Özlüyorum, alışmaya çalışıyorum ama alışılacak bir şey olduğunu da sanmıyorum. Sadece tek farkı herhangi biri vefat ettiğinde 1 ay haberleri geliyor veya baş sağlığı dileniyor ama benim öyle unutma şansım da yok. Beni her sokakta gören durdurup baş sağlığı diliyor ve bu tekrar tekrar olduğu için birazcık daha zor bir süreç. Tabii bir şey de diyemiyorum insanlar da çok seviyorlar babamı ve bunu dile getirmek istiyorlar bana baş sağlığı dilemek istiyorlar ama biraz can acıtıyor.