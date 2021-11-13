‘Sen yeşil yeşil bakınca ağaca ihtiyacımız yok’ diye mesaj atıyorlar

Onur Seyit Yaran
, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle izleyicinin kalbini fethetti. Şu sıralar atv
ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim
' dizisinde canlandırdığı 'Doruk' karakteriyle adından söz ettiriyor. Yaran'la, oyunculuk macerasını, aşka bakışını ve özel hayatını konuştuk...
Fakir kız-zengin erkek aşkı çok ilgi çekiyor. Peki sizce davul bile dengi dengine mi, yoksa önemli olan iki gönlün bir olması mıdır?
Doğru, bu tarz çatışmaları barındıran ilişkiler ekranda çok tutuyor. Bana göre sevgi her şeyi yener, tabii ki hayat standartları arasında uçurum olması, durumu biraz engebeli hale getirebilir ancak gerçek sevgi, bunu aşar diyebilirim.
'Kardeşlerim' dizisi için kariyerinizin dönüm noktası oldu diyebilir miyiz?
Şu an bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Tabii ki benim için yeri şimdiden en özeller arasına girdi, umarım ki gelecekte daha çok olumlu dönüm noktalarım olur.
AŞK İNSANI DEĞİŞTİRİR
İnsanları ti'ye alan, herkese tepeden bakmayı seven 'Doruk', aşık olunca değişiyor. Aşk, insanın hayatını nasıl değiştiriyor sizce?
Öncelikle 'Doruk' değil, 'Doruk Atakul' (gülüyor). Şaka bir yana; başta herkese tepeden bakan o çocuk, su sıralar yerini başka birine bırakmış gibi. Bence artık öyle değil, yani yerine göre gücünü kullanıyor. Aşk onun da hayatını değiştirdi tabii ki, insan sevdiği için neler yapmaz, 'Doruk' da nasibini alıyor.
Aşk, her şeyin üstesinden gelir mi? Sevenler bütün zorlukları aşar mı?
Sınavlar doğru verilirse, neden olmasın...
PROFESYONEL FUTBOLCU
Uzun yıllar satrançla uğraşmışsınız... 8 yıl kadar da hem yurt içinde hem yurt dışında lisanslı futbol oynamışsınız. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okumuşsunuz. Peki hayat sizi nasıl oyunculuğa yönlendirdi?
Satranca ilkokulda başladım, ortaokulda ise futbola yöneldim. O dönem okul bursumu satrançtan kazanıyordum ama spor sevgisi ve tutkusu beni futbola yöneltti. Sonrasında ise hem yurt içinde hem yurt dışında profesyonel olarak futbol oynadım ama aslında bir yandan da oyunculuğa merakım gün geçtikçe artıyordu. Futbolu bırakıp ülkeye döndüğümde ise oyunculuk eğitimlerine başladım, bir yıl kadar eğitim aldıktan sonra ilk dizi projeme başlamış oldum. Oyunculuk üzerine olan serüvenim de bu şekilde başladı.
Etrafınızda ekran önünde olmanız gerektiğini söyleyenler oluyor muydu?
Özellikle spora başlayıp vücudumu şekillendirdikten sonra arkadaşlarım dahil bütün çevrem bu konuda önerilerde bulundu. Ben de enerjimi yansıtabileceğime inandığım için eğitim alıp bu alana yönelmek istedim.
LİSEDE HER ÖĞRETMENIME BESTE YAPARDIM
■ Dizide müzikle ilgilenen bir karakteri oynuyorsunuz. Peki enstrüman çalıyor musunuz?
Enstrüman olarak bateri çalabiliyorum,
bu diziden sonra gitarla biraz
haşır neşir olsam da, şu sıralar vaktim
yok açıkçası. Ama müzik hayatımın
her anında var.
■ 'Doruk', sevdiği kıza şarkı yazıyor. Sizin de var mı böyle yetenekleriniz?
'Doruk', aşkı başka boyutlarda
yaşıyor... Şarkı yazma yeteneğim yok
ama lisede her öğretmenime beste
yapardım. (Gülüyor)
SAKİNLİK VE AZ İNSAN BENİ DAHA MUTLU EDİYOR
Sansasyonlara, polemiklere karışmıyorsunuz... Yaşıtlarınıza göre daha özenli mi yaşıyorsunuz?
Çalışmaktan arta kalan
bos vaktimi, evde yalnız kalıp
kendime vakit ayırarak geçiriyorum.
Eğlenmek istediğimde
ise arkadaşlarımla
toplanıyoruz... Ama kafelerden,
mekanlardan
ziyade; balkon, bahçe
sevenlerdenim.
Sakinlik
ve
az insan beni daha çok mutlu
ediyor.
Hayranlarınızdan aldığınız en ilginç mesaj nedir? Mesela bugüne kadar hiç evlilik teklifi aldınız mı?
"Sen öyle yeşil yeşil baktığın
sürece ağaca ihtiyacımız
kalmıyor" tarzı cool ve
düşündürücü iltifatlar aldım.
Ama henüz
benimle evlenmek
isteyen olmadı ya
da denk gelmedik.
ZEKA VE YETENEK YAKIŞIKLILIKTAN ÖNEMLİ
■ Oyuncu olmasaydınız ünlü bir futbolcu olur muydunuz?
Eğer oyunculuktaki çalışkanlığımı ve azmimi futbola aktarabilecek olsaydım, kesinlikle iyi bir futbolcu olurdum.
■ Yakışıklı olmasaydınız da bu kadar dikkat çeken bir oyuncu olur muydunuz?
Bana göre zeka ve yetenek, yakışıklılıktan önce geliyor. Görsel bir iş yaptığımız için elbette ki dış görüntü önemli ama görsellik geçici, zeka kalıcı demek isterim.
KOLEKSIYONUMDA HOLLANDA TAKIMLARININ BILE ATKILARI VAR
Atkı koleksiyonunuz varmış. Evinizde kaç tane atkınız var ve bu merakınız nereden geliyor?
Saymadım ama çokça
atkım var. Gittiğim
ülkelerden farklı
takımların atkılarını
alırdım. Böylece Hollanda
2. ligini bile kapsayan
bir koleksiyonum var.
(Gülüyor)
POPÜLARİTENİN BÜYÜSÜNE KAPILMAK HATA OLUR
Şöhret sizin için ne ifade ediyor?
Şöhret, yaptığım işin mecburi getirisi...
Tanınmak ve yaptığın işin onaylanıp
bilinmesi güzel bir his, özellikle
seyirci ile etkileşim ve enerji akışı müthiş
bir haz veriyor ama durumu şöhret
olarak yorumlayıp büyüsüne kapılmak
hata olur. Ben buna geçici popülarite
diyorum, kalıcı olursa şöhret olur...