Usta oyuncu Erkan Can’ı işitme cihazına mahkum eden tokat!

SETE KENDİ BARDAĞIMI GÖTÜRÜRÜM

Sete her zaman çok erken gittiğini ve bu konuda çok disiplinli olduğunu belirten Can, "Eğer tiyatrom varsa erkenden orada olurum. O günümü oyunuma ayırırım. Asla geç kalmam. Ayrıca sette karton bardakla çay içmem. Kendi çay bardağımı götürürüm ve hep o bardağı isterim" diyor.