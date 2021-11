Usta oyuncu Erkan Can’ı işitme cihazına mahkum eden tokat!

Bu hafta köşemde, usta oyuncu Erkan Can hakkındaki bilinmeyenleri anlatacağım. Kimi zaman esprili, kimi zaman sert, çokça dobra ama her zaman samimi ve içten biri Erkan Can... Çocukluğu Bursa'da geçti. Tiyatroya ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Belediyenin konservatuvarına girdikten sonra hayatı değişti. Birçok oyunda izleyiciyle buluştu.