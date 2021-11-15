Festival bitti

BU
yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, geçtiğimiz gün sona erdi. AKM'de düzenlenen festivalin son gününde Azerin, Sibel Can
, Sabahat Akkiraz
, Kubat
ve Yavuz Bingöl
, sahneye 'Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş' projesi kapsamında birlikte çıktı. Hindi Zahra
, Le Trio Jourban gibi yabancı sanatçıların yanı sıra Şefika Kutluer, Ender Balkır, Oğuz Aksaç ve Resul Dindar'ın da performans sergilediği etkinlik kapsamında atölye ve sergiler de sanat severlerle buluştu.