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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Festival bitti

Festival bitti
BU yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, geçtiğimiz gün sona erdi. AKM'de düzenlenen festivalin son gününde Azerin, Sibel Can, Sabahat Akkiraz, Kubat ve Yavuz Bingöl, sahneye 'Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş' projesi kapsamında birlikte çıktı. Hindi Zahra, Le Trio Jourban gibi yabancı sanatçıların yanı sıra Şefika Kutluer, Ender Balkır, Oğuz Aksaç ve Resul Dindar'ın da performans sergilediği etkinlik kapsamında atölye ve sergiler de sanat severlerle buluştu.
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Festival bitti
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