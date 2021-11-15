Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ’ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!

-Son olarak "Zoraki Misafir" filmi ile sinemaseverlerle buluştunuz. Sizi bir kez daha komedi türünde izledik ki, çok yakıştığınız aşikâr. Peki Mustafa Üstündağ'ın oyunculuk ile yolu nasıl kesişti?

"Zoraki Misafir" başarılı bir ekip çalışmasının ürünü oldu. Öncelikle şunu söylemek isterim, MGX Film ekibe önem ve kıymet veren bir yapım şirketi. Böyle bir yapım şirketi ile yolumun kesiştiği için mutluyum. Galada heyecandan söylemeyi unuttuğum için buradan filmin yönetmeni Bülent İşbilen ve senaristi Giray Altınok'a da teşekkürlerimi iletmek isterim.