‘Kıbrıs’ta proje olsa koşa koşa giderim’

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit
, 1977 yılında rol aldığı 'Sensiz Yaşayamam' adlı filmin Atlas Sineması
'nda düzenlenen özel gösterimine katıldı. Koçyiğit, Kuzey Kıbrıs
'ta çekilen filme dair gösterimden sonra söyleşiye katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar
'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, 2012'de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş
'ı andı. 1974 Harbi'nin hemen ardından filmin çekimlerinde yaşadıklarını anlatan Yeşilçam yıldızı, "Orada savaşa katılan askerlerimizle tanıştım. Binalardaki savaş izlerini gördüm. Çekim yapmak izne tabiiydi. Rauf Denktaş'ın bize sahip çıkması ve evini açması çok önemliydi" dedi. Konuşma sırasında sık sık öksüren usta sanatçı, filmin kendisi için önemli bir yeri olduğundan etkinliğe gelmek istediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "O zamanlar rahat rahat orada gezememiştik ama daha sonra bol bol gidip gezme fırsatım oldu. Tekrar bir proje olsa koşa koşa giderim, Kıbrıs gerçekten çok güzel bir yer."