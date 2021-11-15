Koronavirüsü atlatan Hakan Ural’dan duygusal sözler! Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı...

Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı. Hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programını Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunan Ural, bir süre ekranlarda yer alamadı ve sevenlerini telaşlandırdı.
Hastanede tevadi gören Ural'dan birkaç gün önce güzel haber geldi. Virüsü atlatan Ural, bugünkü programla televizyona tekrar döndü.
HEYECANLARI YÜZLERİNDEN OKUNDU
Partneri Nur Tuğba'nın büyük heyecan yaşadığı dakikalarda, Hakan Ural'ın stüdyoya girmesiyle iki sunucunun sevinci yüzlerinden okundu.
"BİR ANDA GELİŞTİ, BEN DE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"
Nur Tuğba, "İzleyicilerimiz dualarını hiçbir zaman esirgemedi. Bir kere çok ciddi söylüyorum, gençleştin." ifadelerini kullanınca, Hakan Ural da "Şansıma üç, dört gün bahçedeydim. Ne zor iş bu ya. Şaşırıyorsun. Enteresan. Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum çünkü her şey yolunda gibiydi. Bir anda gelişti ben de ne olduğunu anlamadım. Tabii heyecan ve şaşkınlık var. Allah sevenlerimizden razı olsun, dualarını esirgemeyenlerden. Kortizon alıyorum, ağız kuruluğu yaparmış." dedi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Nur Tuğba'nın kendisini çok özlediğini belirtmesi üzerine Hakan Ural, gözyaşlarına hakim olamayarak, "İsim vermiyorum bağışlayın ama şu çok olağanüstü bir duygu, ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum." ifadelerini kullandı.
"SENİN SAĞLIĞIN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"
Hakan Ural'ın tedavisi boyunca stüdyoda her saniye eksiklik hissettiklerini belirten Nur Tuğba, "Bir kere ne kadar sevildiğini sana kelimelerle burada anlatamam. Biz burada iki hafta boyunca yayınlarımıza kurallar gereği devam ettik ama o yayınları biz mi yaptık, bir başkası mı...