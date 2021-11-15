Koronavirüsü atlatan Hakan Ural’dan duygusal sözler! Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı...

"BİR ANDA GELİŞTİ, BEN DE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Nur Tuğba, "İzleyicilerimiz dualarını hiçbir zaman esirgemedi. Bir kere çok ciddi söylüyorum, gençleştin." ifadelerini kullanınca, Hakan Ural da "Şansıma üç, dört gün bahçedeydim. Ne zor iş bu ya. Şaşırıyorsun. Enteresan. Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum çünkü her şey yolunda gibiydi. Bir anda gelişti ben de ne olduğunu anlamadım. Tabii heyecan ve şaşkınlık var. Allah sevenlerimizden razı olsun, dualarını esirgemeyenlerden. Kortizon alıyorum, ağız kuruluğu yaparmış." dedi.