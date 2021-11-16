Gülben Ergen’e hakaret suçundan yargılanan Nihat Doğan hakim karşısında

Şarkıcı Gülben Ergen'in, bir televizyon kanalında yayınlanan programın Eylül 2017'de yayınlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile Yeşim Salkım ve Nihat Doğan hakkında şikayette bulundu. Şikayet sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından programın sunucusu Nihat Doğan ve programa katılan Yeşim Salkım hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.
'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIKLARI…'
İddianamede, sunucu Nihat Doğan ve programa konuk olan şüpheli Yeşim Salkım'ın habercilik faaliyeti ile ilgisiz bir şekilde Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Yeşim Salkım'ın Gülen Ergen'e yönelik tehdit içerikli söylemde de bulunduğu savunuldu.
CEZALARI İSTENDİ
Yeşim Salkım'ın, "Alenen hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Nihat Doğan'ın da, "Zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
NİHAT DOĞAN SAVUNMASINI VERDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davaya tarafların avukatları ve Nihat Doğan katılım ağladı. Sanık Nihat Doğan hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Savunmasında, "Ben sanatçıyım aynı zamanda yorumcuyum. Yaptığım iş gereği magazin yorumluyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum, Gülben Ergen'e doğrudan sapık veya hasta demedim. Evli bir kadının eşini kendisinden soğutmasına, eşini ve çocuklarını mağdur etmesini kadına karşı şiddet kapsamında kaldığını düşünüyorum. Bir kadının evli bir erkekle birlikte olmasını sapkınlık ve hastalık olarak değerlendiriyorum. Programda söylediğim şey budur doğrudan kimseye söylemedim. Evli erkekle ilişki yaşanmasına karşı bakış açımı yansıtıyorum tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.
"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"
Doğan'ın savunmasına karşılık Gülben Ergen'in avukatı Emre Emek; "Savunmayı kabul etmiyoruz. Müvekkilime hitaben kocaları çalıyor şeklinde söylemlerde bulunmuştur. Ayrıca yanındaki oyuncağa verdiği isim Gülveren'dir. Müvekkilimin ismindeki Gül kelimesi bağlanarak alıntı yapılmıştır. Söylediği tüm sözler rencide edicidir Savunma cezadan kurtulmaya yöneliktir.'' diyerek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.