Gülben Ergen’e hakaret suçundan yargılanan Nihat Doğan hakim karşısında

Şarkıcı Gülben Ergen'in, bir televizyon kanalında yayınlanan programın Eylül 2017'de yayınlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile Yeşim Salkım ve Nihat Doğan hakkında şikayette bulundu. Şikayet sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından programın sunucusu Nihat Doğan ve programa katılan Yeşim Salkım hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIKLARI…'

İddianamede, sunucu Nihat Doğan ve programa konuk olan şüpheli Yeşim Salkım'ın habercilik faaliyeti ile ilgisiz bir şekilde Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Yeşim Salkım'ın Gülen Ergen'e yönelik tehdit içerikli söylemde de bulunduğu savunuldu.