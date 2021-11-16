MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık'tan olay itiraf! "Ayaklarını kaydırmak istemem ama..."

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, Sabah TV'den Yasemin Döngel'in sorularını yanıtladı. MasterChef'ten sonra değişen hayatından bahseden Uyanık, ekran önü ile ilgili fikirlerini de paylaştı. Şampiyonun, "MasterChef jürisi olmak isterim" itirafı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Neler yapıyorsunuz?

MasterChef'ten sonra danışmanlığa başladım. Yemek danışmanlığı yapıyorum. Şampiyonluktan sonra ekstrem bir değişim yaşamadım ama alışık değilseniz dışarıda fark edilmek güzel oluyor. Bu çok güzel bir şey ama genel olarak iş anlamında çok fazla bir şey değişmedi. Yarışmadan sonra çok büyük değişim olmadı hayatımda. Ama genel olarak tanınmak ve farklı ortamlarda bulunmak güzel.