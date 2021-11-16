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Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:51 Son Güncelleme: 16.11.2021 10:53

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık'tan olay itiraf! "Ayaklarını kaydırmak istemem ama..."

YASEMİN DÖNGEL YASEMİN DÖNGEL
MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık’tan olay itiraf! Ayaklarını kaydırmak istemem ama...

Ünlü oyuncular Çiğdem Batur, Şahin Irmak, Bora Cengiz, Asuman Dabak ve Bengi İdil Uras gibi isimlerin başrollerini paylaştığı “Aşk Yolunda” filminin galası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Geceden çok özel röportajlara SABAH TV imza attı. Galaya katılan MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, yarışmadan sonra neler yaptığını anlattı. Cemre Uyanık'ın MasterChef ile ilgili bir itirafı ise güne damga vurdu.

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, Sabah TV'den Yasemin Döngel'in sorularını yanıtladı. MasterChef'ten sonra değişen hayatından bahseden Uyanık, ekran önü ile ilgili fikirlerini de paylaştı. Şampiyonun, "MasterChef jürisi olmak isterim" itirafı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Neler yapıyorsunuz?

MasterChef'ten sonra danışmanlığa başladım. Yemek danışmanlığı yapıyorum. Şampiyonluktan sonra ekstrem bir değişim yaşamadım ama alışık değilseniz dışarıda fark edilmek güzel oluyor. Bu çok güzel bir şey ama genel olarak iş anlamında çok fazla bir şey değişmedi. Yarışmadan sonra çok büyük değişim olmadı hayatımda. Ama genel olarak tanınmak ve farklı ortamlarda bulunmak güzel.

"AYAKLARINI KAYDIRMAK İSTEMEM AMA..."

Peki ekran düşünceniz var mı?

Mesleğim hakkında bir şeyler olursa yapmak isterim. Ama onun dışında ekranla ilgili çok büyük düşüncem yok. MasterChef jürisi olmak isterim. Jürilerin ayağını kaydırmak istemem ama öyle bir şeyler isterim (gülüyor).

Oyunculuk teklifi gelse ne yaparsınız?

Hiç alakam yok. Zaten bu boyla da oyuncu olabileceğimi sanmıyorum. Diğer arkadaşların arasında fazla uzun gözükebilirim diye düşünüyorum.

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MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık'tan olay itiraf! "Ayaklarını kaydırmak istemem ama..."
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