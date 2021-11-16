Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu: Hayat düsturum bu hadis...

Usta tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu yine yerinde durmuyor. Efsane 'Asi Kuş' oyununu hafta başında Mersin'de sahneleyen Poyrazoğlu, farklı bir oyunla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında seyirci karşısına çıktı.
'Şıngır da Şıngır Beyoğlu' adını verdiği oyunda, Beyoğlu tiyatrolarının ve ünlü yıldızların bilinmeyen öykülerini anlatan usta sanatçının, 7 ve 14 Kasım'da sadece 2 kez sahnelediği oyun seyirciyi kesmedi. Sevenleri Poyrazoğlu'nu sahnede daha fazla görmek istiyor. Poyrazoğlu da zaten bunun bilincinde ve sürekli üretiyor.
Bu oyunla da seyirciyle buluşmaya devam edeceğini öğrendim. Hz. Muhammed'in 'İki günü aynı olan zarardadır' hadisini kendisine düstur edinmiş, sürekli kendisini yenileyen bir sanatçı... 20 yaşında Şehir Tiyatroları kapısından içeri giren ve ardından kendi tiyatrosunu kuran Poyrazoğlu, bu yıl tiyatrosunun 50'nci yılını kutluyor.
Acısıyla tatlısıyla nice başarıyla geçen 50 koca yıl. Poyrazoğlu, sanat yolculuğunu 'Hayatım Roman' adlı oyununda seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Az önce sözünü ettiğim hadise uygun yaşadığını da bu oyunda anlatıyor. Ayrıca, dedesinin Atatürk'ün doktoru olduğunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde oyun sırasında dünyaya geldiğini, eczacılık deneyimlerini, askerlik anılarını, tiyatro serüvenini, Zeki Müren'den Gülriz Sururi'ye kadar onlarca ünlüyle olan ilişkisini ve birçok anıyı kendine has üslubuyla öyle bir anlatıyor ki, soluk almadan izliyorsunuz. Kendi cenaze törenini anlattığı bölümlerde gülmekten kırıp geçiren Poyrazoğlu, annesiyle olan ilişkisine değindiğinde ise kalbimizi titretiyor.
Usta oyuncu, 'Aşık değilsen ölüsün' diyen annesi sayesinde kitap okuma sevdasına tutulduğunu ve hiçbir gününü kitap okumadan geçirmediğini anlatıyor. Oyun sonundaysa Shakespeare'in 29'uncu sonesinden bir bölümü ezberletmeden yolcu etmiyor seyircisini. Denk gelirseniz oyunu mutlaka izleyin.