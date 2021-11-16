Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu: Hayat düsturum bu hadis...

Acısıyla tatlısıyla nice başarıyla geçen 50 koca yıl. Poyrazoğlu, sanat yolculuğunu 'Hayatım Roman' adlı oyununda seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Az önce sözünü ettiğim hadise uygun yaşadığını da bu oyunda anlatıyor. Ayrıca, dedesinin Atatürk'ün doktoru olduğunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde oyun sırasında dünyaya geldiğini, eczacılık deneyimlerini, askerlik anılarını, tiyatro serüvenini, Zeki Müren'den Gülriz Sururi'ye kadar onlarca ünlüyle olan ilişkisini ve birçok anıyı kendine has üslubuyla öyle bir anlatıyor ki, soluk almadan izliyorsunuz. Kendi cenaze törenini anlattığı bölümlerde gülmekten kırıp geçiren Poyrazoğlu, annesiyle olan ilişkisine değindiğinde ise kalbimizi titretiyor.