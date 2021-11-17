Kerem Bürsin’den flaş evlilik açıklaması! Hande Erçel ve Kerem Bürsin evleniyor mu?

"BU KADAR İLGİLİYİ BEKLEMİYORDUM"

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden ve burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu." İfadelerini kullandı.

"KENDİ DÜNYAMIZI YAŞIYORUZ"

Gazeteciler ayrıca Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel ile ilgili soru yöneltti. Ünlü oyuncu, "Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz"