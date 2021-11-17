Kerem Bürsin’den flaş evlilik açıklaması! Hande Erçel ve Kerem Bürsin evleniyor mu?

Yeni projeler için senaryo okumalarına devam eden Kerem Bürsin, geçtiğimin gün yapımcı Burak Sağyaşar'la Etiler'de bir araya geldi.
"HENÜZ NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"
Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını ayaküstü cevaplayan ünlü oyuncu, "Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz" diye konuştu.
"BU KADAR İLGİLİYİ BEKLEMİYORDUM"
Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden ve burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu." İfadelerini kullandı.
"KENDİ DÜNYAMIZI YAŞIYORUZ"
Gazeteciler ayrıca Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel ile ilgili soru yöneltti. Ünlü oyuncu, "Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz"
"HENÜZ ÇOK ERKEN"
'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise Bürsin, "İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken" diye konuştu.