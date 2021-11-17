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Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:12 Son Güncelleme: 17.11.2021 08:22

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı! Muhteşem Yüzyıl'da birlikte rol almıştılar...

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı! Muhteşem Yüzyıl’da birlikte rol almıştılar...

'Kıbrıs Zafere Doğru'nun çekimlerinden fırsat bulup İstanbul'a ailesinin yanına gelen Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez'de görüntülendi. Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli ile birlikte rol olan Pelin Karahan'a, yapımcı Timur Savcı'nın, Meryem Uzerli'yi 'Şımarıklık' ile suçlaması soruldu. Pelin Karahan'dan yıllar sonra Meryem Uzerli ile ilgili şoke eden itiraf geldi.

Son dönemde değişimi ve verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Pelin Karahan şu sıralar Kıbrıs-İstanbul arasında adeta mekik dokuyor.

Kıbrıs'ta devam eden 'Kıbrıs Zafere Doğru'nun çekimlerinden fırsat bulup İstanbul'a ailesinin yanına gelen Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez'de görüntülendi.

Karahan, "Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs'tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum" diye konuştu.

"ÖZLEM AĞIR BASIYOR"

"Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokumak zor oluyor" diyen Karahan, "Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs'a gideceğim" dedi. "Özlem ağır basıyor" diyen oyuncu, "Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok" dedi.

"İMAJIM AYNI"

İmaj değişikliğine gittiği haberleriyle alakalı konuşan Karahan, "İmaj değişikliğine falan gittiğim yok, sadece fön çektiriyorum 'imaj' diye yazıyorlar. Saçlarımın rengi 9 aydır aynı" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BİR TAVIR DEĞİLDİ"

Meryem Uzerli, yıllar önce "Tükenmişlik sendromuna yakalandım" diyerek rol aldığı diziyi bırakıp Almanya'ya dönmüştü. O dönemki yapımcısı Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde "Meryem'in yaptığı şımarıklıktı" yorumunda bulunmuştu.

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli ile birlikte rol olan Pelin Karahan'a, yapımcı Timur Savcı'nın, Uzerli'yi 'Şımarıklık' ile suçlaması soruldu.

Savcı'ya hak veren Karahan, "Doğru bir tavır değildi. Meryem'in yaptığı hiç hoş değildi. O dönem oradaydım. Hepimizin zor durumda kaldığı bir dönemdi. Timur abi zaten gerekli açıklamayı yaptı" dedi.

Pelin Karahan'ın, bir zamanlar sıkı dost olduğu Uzerli'ye karşı tavır aldığı da ortaya çıkmış oldu.

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Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı! Muhteşem Yüzyıl'da birlikte rol almıştılar...
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