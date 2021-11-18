Kerem Bürsin: Hande ile hiçbir zaman iş konuşmuyoruz

Kerem Bürsin
, önceki gün yapımcı Burak Sağyaşar
ile Etiler'deki Etiler Da Mario
adlı mekanda buluştu. Yeni projelerini masaya yatıran ikiliden Bürsin, çıkışta gazetecilerle sohbet etti. Çalışmalarıyla ilgili detay vermek istemeyip "Henüz netleşen bir şey yok ama ilginç ve cool işler üzerinde konuşuyoruz" diyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde gittiği İtalya
tatilinde yoğun ilgiyle karşılaşmasını şöyle yorumladı: "Bu kadar ilgiden dolayı şaşırdım doğrusu. Bir sürü oyuncumuz orada Türkiye
'yi temsil ediyor ve seviliyor, bu harika bir duygu."
REKABET YOK
Sosyal medya üzerinden meslektaşı Can Yaman
'la kıyaslanması hakkında ne düşündüğü sorulan Bürsin, "Ben rekabet olarak görmüyorum. Olayı rekabet olarak görmek yanlış. Hepimizin başarısı. Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ediyoruz." diye konuştu.
EVLİLİK ÇOK ÖNEMLİ BİR MEVZU
Uzun süredir Hande Erçel
ile aşk yaşayan oyuncu, ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. "Bildiğiniz üzere Hande
yurt dışında harika bir ödülün sahibi oldu, olağanüstü bir başarı. Bunu sonuna kadar hak ediyor. Biz bir aradayken Hande ile hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz" diyen Bürsin, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Şu an, anın tadını çıkarıyoruz. Önümüzde işler var, kariyer planlamamız var... Evliliğe geçmek için daha çok uzun bir yolumuz var."