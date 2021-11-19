Muhteşem İkili dizisinin yapımcılığı üstlenen TMC Film'in, dizinin oyuncularına ve set ekibine ödemesi gereken ücretleri aksattığı iddia edilmişti. Dizi oyuncularından Zafer Algöz, 153 bin TL alacağı olduğunu belirterek film şirketini mahkemeye vermişti.

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI İSTİYORUM"

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılan Zafer Algöz duruşma sonunda, "İnsanların hak ettiği emeğin zamanında alınmasını istiyorum. Davamız 1,5 yıldır devam ediyor. Artık sonuna doğru geldik. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. İlk defa yapımcıyla davalık oluyorum. Emeğimin karşılığını ödenmesi istiyorum" sözlerini dile getirmişti.



SULH OLDULAR



Davanın dün görülen son duruşmasında karar çıktı. Zafer Algöz ile TMC Film arasında sulh sağlandı. TMC Film, Zafer Algöz'ün alamadığı 153 bin TL'lik ücreti ortak bir noktada anlaşıp ödedi ve böylece davanın da kapanmasını sağladı.