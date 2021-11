Arif Pişkin hem kariyer yolculuğunu hem kendi dünyasını anlattı…

Oğlunuz Uğur'la nasıl bir baba, oğul ilişkiniz var? Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

- Uğur'la baba oğul ilişkimiz abi kardeş gibi iki arkadaş gibi ama sınırları asla aşmadan her şeyi çok rahat konuşarak, kimi zaman bir sırdaş gibi. O benim her şeyim çünkü. Gururum. Baba olduktan sonra her şeyim değişti.