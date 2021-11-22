Arif Pişkin hem kariyer yolculuğunu hem kendi dünyasını anlattı…

Bazıları en küçük eleştiriye karşı bile çok tahammülsüz olabiliyor... Bu kadar övgüye alışkın olunca bir şekilde olumsuz eleştiriye rastladığınızda moral bozucu oluyor mu?

-Terbiye sınırlarını aşmadığı sürece eleştiri benim için beni geliştiren bir şeydir. Eleştirilmek benim için hiç bir zaman moral bozucu olmadı. Aksine kimi zaman beni kamçıladı.