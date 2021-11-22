Arif Pişkin hem kariyer yolculuğunu hem kendi dünyasını anlattı…

Türk tiyatrosunun, dizi ve sinema filmlerinin usta oyuncusu Arif Pişkin, yer aldığı projelerde her zaman farkını ortaya koyuyor. Arif Pişkin, ikili ilişkilerde tolere edemediği şeyin yalan olduğunu söylüyor. Başarılı oyuncu 'Samimi olmak dürüst olmak her daim güzeldir. İletişimin doğru kanallardan yapılmasını sağlar' diyor. Sosyal medyayı, hayranlarıyla iletişim sağlamak için kullanan ünlü oyuncu DM'den gelen mesajların hepsini okuduğunu, doğru eleştirilerin kimi zaman sosyal medyadan geldiğini ifade ediyor. İşte Arif Pişkin'in GÜNAYDIN okuyucuları için yaptığı samimi ve içten açıklamaları…
Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Nasıl hissediyorsunuz?
-Bugünlerde biraz sakin bir dönem yaşıyorum. Çünkü en son oynadığım dizi erken final yapınca küçük bir boşluğa düştük. 😊
Adınızı arama motoruna yazınca, karşımıza çıkan neredeyse her haber "Türkiye'nin en iyi, en başarılı oyuncularından" diye başlıyor… Bu, size ne hissettiriyor?
-Yaptığım işlerden dolayı gurur duyuyorum. Her zaman doğru yerde durduğumu gösteriyor.
Bazıları en küçük eleştiriye karşı bile çok tahammülsüz olabiliyor... Bu kadar övgüye alışkın olunca bir şekilde olumsuz eleştiriye rastladığınızda moral bozucu oluyor mu?
-Terbiye sınırlarını aşmadığı sürece eleştiri benim için beni geliştiren bir şeydir. Eleştirilmek benim için hiç bir zaman moral bozucu olmadı. Aksine kimi zaman beni kamçıladı.
Tiyatro için çabanız hiç bitmiyor. Hayattaki en büyük tutkunuz her zaman tiyatro mu? Zor bir yolculuk muydu?
- Tiyatro benim mesleğim. Bunun zor ya da kolay olması değil benim için önemli olan. Ben mesleğime aşığım. O yüzden zormuş kolaymış diye bir şey yok.
Oyunculuk dışında nasıl bir dünyanız var diye merak ediyorum... Neler yapıyorsunuz, nelerle ilgileniyorsunuz?
- Genelde evde vakit harcamayı severim. Kitap okumak, film, dizi seyretmek. Oğlum ve eşimle zaman geçirmek.
Hayattaki en büyük önceliğiniz ne?
-Ailem
Hayattaki en büyük zaafınız ne?
- Bir yabancı dil bilmemek benim en büyük zaafım.
Hayatınızın bütününe, sahip olduklarınıza bakınca tam bir doyum hissediyor musunuz? Yoksa "Hayattan daha alacağım çok" mu dersiniz?
- İnsan hiç bir zaman tam bir doyuma ulaşamaz. Mutlaka bir şeyler sizi "hadi buna da sahip ol" diye bir yerlere ya da bir şeylere sürekler. Bir de daha o kadar yaşlanmadım. Yapacak çok şeyim var.
Evlilik nasıl gidiyor? Gülistan Hanım'la nasıl tanıştınız?
- Gülistan'la Eskişehir'de onun çalıştığı yerde tanıştık. O gün bugündür birlikteyiz. Şöyle dönüp baktığımız zaman 22 yıl oldu evleneli. Valla bizce gayet iyi gidiyor. 😊
20'li yaşlardaki Arif ile şimdiki Arif'in aşka bakışında bir fark var mı?
- Hem de çok fazlasıyla fark var.
Oğlunuz Uğur'la nasıl bir baba, oğul ilişkiniz var? Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?
- Uğur'la baba oğul ilişkimiz abi kardeş gibi iki arkadaş gibi ama sınırları asla aşmadan her şeyi çok rahat konuşarak, kimi zaman bir sırdaş gibi. O benim her şeyim çünkü. Gururum. Baba olduktan sonra her şeyim değişti.
İkili ilişkide tolere edemediğin şeyler neler?
- Tek bir şey var yalan. Kesinlikle kaldıramadığım tek unsurdur. Samimi olmak dürüst olmak her daim güzeldir. İletişimin doğru kanallardan yapılmasını sağlar.
Sosyal medya ile aranız nasıl? DM'den gelen mesajlara bakar mısınız?
- Yani herkes kadar. Olmazsa bir şey eksilmez. Ancak kullanmak zorunda olduğumuz bir mecra. DM'lerin hepsini okurum evet. Kimi zaman doğru eleştiriler oralardan geliyor çünkü.