Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu: İçi sunta dışı ceviz kaplama oyuncular var...

Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu... Türkiye dışında bir yerde asla yaşamak istemediğini belirten Poyrazoğlu, "Yurt dışında birçok yerde oyunlar oynadım. Ama ben Türkiye'de çok mutluyum. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye, en güzel şehri de İstanbul" dedi.



Yeni oyununuz 'Hayatım Roman' büyük ilgi görüyor. Biraz bahseder misiniz?

Anılarımı yazarken oyun fikri oluştu. 'Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme, nazar eyledim ben özüme' ilahisinden yola çıkarak, herkesin kendi özüne ayna tutabilmesi gerektiğini düşündüm. 'Hayatım Roman'da içimi insanlara açıyorum. O kadar çok malzeme var ki, her oyunda farklı hikayeler anlatıyorum.

Yurt dışında yabancı dilde oyunlar oynamış, Türkçe'ye birçok oyunu çevirerek kazandırmış bir isimsiniz. Neden yurt dışında kariyer yapmayı planlamadınız?

Yurt dışında birçok yerde oyunlar oynamış biriyim. Giderim, oyunumu oynar, ülkeme geri dönerim. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Yurt dışında uzun yıllar çalıştım ama yaşamayı hiç düşünmedim. Ülkemde çok mutluyum. Neden yurt dışında yaşayayım ki? Zaman zaman eleştirdiğim şeyler oluyor ama İstanbul'dan vazgeçemem mesela. Bence dünyanın en güzel ülkesi Türkiye, en güzel şehri de İstanbul.

Devlet sanatçısısınız ancak bu unvanı kabul etmeyenler de olmuştu...

Evet, ama ben kabul ettim. Benim anlayışıma göre devlet sana elini uzatırsa sen o eli sıkmalısın. Devlet ile sanat arasında sıkı bir bağ olmalı. Mesela geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanımız, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için teklif getirdi. Ben de bunu severek kabul ettim.

AKM'nin yeni halini nasıl buldunuz?

Gidip görmedim. Benim AKM ile ilgili yorum yapmam için orada oyun sahnelemem, orayı hissetmem gerekiyor. Şimdi Kültür Bakanlığı ile görüşüyorum, AKM'de bir konser yönetmeyi düşünüyorum.