Ayşe intikam için harekete geçti!

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası'nın 21.bölüm etiketi #YanınaKalmayacak, bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! 1. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.