Hakan Züleyha’nın kalbini kazanabilecek mi?

Zorlu sınavlardan geçen Züleyha'yı aşkıyla iyileştirmek isteyen Hakan, Züleyha'nın kalbini kazanmak için çabalıyor. Züleyha için pek çok engele göğüs gererken, bu kez kıskançlık krizine giren Fikret'le karşı karşıya geliyor.