Alper Rende: “İnsanlar videolarımızın 20 dakika içinde çekildiğini zannediyor”

Başarılı youtuber Alper Rende, Exxen'de yayınlanan yeni projesini Bi Başka'ya anlattı. Alper Rende, bu proje için çok çalıştığını söyleyerek "İnsanlar videoları 20-30 dakika içerisinde izleyince, o süre içerisinde çekildiğini zannediyor. Ama biz aylarca ön hazırlık yaptık oraya. 3-4 ay önce Dominik'ten indik ve hala görüntüler kurgulanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Ben her hafta kendi kanalımda video yayınlıyorum. Bu da onlardan sadece bir tanesi. Videoyu yayınladıktan sonra insanlar bana "Kaçış nerede?" diye sordu. Biz de dedik ki bunun ikincisini çekelim. 3-4 derken baya izlendi. Sonrasında Acun abi "İsterseniz bunu daha güzel şartlarda, daha farklı yerlerde çekebilirsiniz" dedi. İlk olarak 1 sezon çektik. Çok izlenince 2. Sezon da Dominik'e gittik. Özel bir sezon çektik. Ve şimdi de onun lansmanındayız. Çok güzel bir sezonundu. Biz burada 15 kişilik bir ekibiz, Dominik'te dünyanın öteki ucunda 60 kişilik büyük bir ekiple çok güzel şeyler çektik.

Süreç nasıl geçti? Ne kadar zorluk çektiniz?

İnsanlar videoları 20-30 dakika içerisinde izleyince, o süre içerisinde çekiliyor zannediyor. Ama biz aylarca ön hazırlık yaptık oraya. Biz 3-4 ay önce Dominik'ten indik ve hala görüntüler kurgulanmaya devam ediyor. Çünkü bizim formatımızda sadece 22 tane el de kamera var. Onun dışında dronelar dış kameralar var. Kurgulanması çok uzun sürüyor. Bitmemiş bölümler var, daha 1 bölüm yayınlandı. Gerçekten çok zorlu bir süreç.