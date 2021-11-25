Alper Rende: “İnsanlar videolarımızın 20 dakika içinde çekildiğini zannediyor”

Başarılı youtuber Alper Rende, Exxen'de yayınlanan yeni projesini Bi Başka'ya anlattı. Alper Rende, bu proje için çok çalıştığını söyleyerek "İnsanlar videoları 20-30 dakika içerisinde izleyince, o süre içerisinde çekildiğini zannediyor. Ama biz aylarca ön hazırlık yaptık oraya. 3-4 ay önce Dominik'ten indik ve hala görüntüler kurgulanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.
Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
Ben her hafta kendi kanalımda video yayınlıyorum. Bu da onlardan sadece bir tanesi. Videoyu yayınladıktan sonra insanlar bana "Kaçış nerede?" diye sordu. Biz de dedik ki bunun ikincisini çekelim. 3-4 derken baya izlendi. Sonrasında Acun abi "İsterseniz bunu daha güzel şartlarda, daha farklı yerlerde çekebilirsiniz" dedi. İlk olarak 1 sezon çektik. Çok izlenince 2. Sezon da Dominik'e gittik. Özel bir sezon çektik. Ve şimdi de onun lansmanındayız. Çok güzel bir sezonundu. Biz burada 15 kişilik bir ekibiz, Dominik'te dünyanın öteki ucunda 60 kişilik büyük bir ekiple çok güzel şeyler çektik.
Süreç nasıl geçti? Ne kadar zorluk çektiniz?
İnsanlar videoları 20-30 dakika içerisinde izleyince, o süre içerisinde çekiliyor zannediyor. Ama biz aylarca ön hazırlık yaptık oraya. Biz 3-4 ay önce Dominik'ten indik ve hala görüntüler kurgulanmaya devam ediyor. Çünkü bizim formatımızda sadece 22 tane el de kamera var. Onun dışında dronelar dış kameralar var. Kurgulanması çok uzun sürüyor. Bitmemiş bölümler var, daha 1 bölüm yayınlandı. Gerçekten çok zorlu bir süreç.
Dominik'te çekilmesinin özel bir nedeni var mı?
Var var tabii. Acun abinin orada çok büyük bir gücü var. Dominik'te çok güzel ev sahipliği yaptılar. Onların desteği çok önemliydi. O yüzden biz de Dominik'i tercih ettik.
Betül ile beraber burun ameliyatı bile oldunuz, ilişkiniz nasıl gidiyor?
Evet, beraber burun ameliyatı olduk ama burnum düştü. Ameliyattan ilk çıktığımda çok güzeldi. Morluk falan yoktu, ameliyat olmamış gibiydim. Şimdi de ameliyat olmamış gibiyim.
Betül ile aynı işi yapıyorsunuz, her yerde berabersiniz, sıkıldığın veya kendine zamana ayırmak istediğin oldu mu?
İlla ki oluyor, her ilişkide olduğu gibi bizde de oluyor.
Youtube'da ürettiğin bu içeriği daha sonra başka bir platforma taşıdığında takipçilerin tepkisinden korktun mu veya ne olur diye düşündün mü?
Evet, düşündüm ama biz Youtube'da da yapmaya devam ettiğimiz için o kaygıyı çok fazla sahiplenmedim. Zaten Youtube'da istediğimiz gibi paylaşabiliyoruz. Ama diğer türlü de daha iyi şartlar altında çekebiliyoruz. Bu da yaptığımız işi bir adım öteye götürmemizi sağlıyor. Bizim kendi bütçemizle 30 kişi Dominik'e gidip oradaki 30 kişi ile de birleşip bir şeyler çekebilecek bir gücümüz yok. Böyle de bir fırsat olduğu için seve seve değerlendirdim.
Yeni bir projen veya buna benzer bir içeriğin var mı?
Çalışıyoruz, bu tarz bir konsepti yaratmak çok kolay olmuyor. Çünkü deniyoruz. Kaçış da bizim denediğimiz bir şeydi ve oldu. Her hafta bir şey deniyoruz. Bir kıvılcım gördüğümüz zaman onun üzerine gidiyoruz. Şu anda bekliyoruz.
Takipçilerin seni yönlendiriyor diyebilir miyiz?
Kesinlikle, yorumlar izlenmeler çok önemli.