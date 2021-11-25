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Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:01 Son Güncelleme: 25.11.2021 07:36

Güzel oyuncu Seda Bakan Şamdan Plus’a verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Güzel oyuncu Seda Bakan Şamdan Plus’a verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu!

Oyuncu Seda Bakan, Şamdan Plus’a verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu. “Oyunculuğa ailem sıcak bakmadı. Ama şevkimi de kırmadılar” diyen oyuncu, ünlü yıldız Meryl Streep’i kendisine örnek aldığını açıkladı. Seda Bakan, hayatında aldığı en güzel iltifatı da açıkladı: “Kayınvalidem ilk tanıştığımızda ‘Hoş geldin kurşun kalem’ demişti. Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel iltifattı.” Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Seda Bakan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Ekranların ve beyazperdenin en sempatik oyuncularından biri olan Seda Bakan'ı hepimiz severek izliyoruz ama Şamdan Plus'a verdiği röportajdan öğrendim ki oyunculuk serüveni biraz sancılı başlamış.

Çünkü ailesi oyuncu olmasını istememiş. "Oyunculuğa başladığımda ailemden çok destek almadım. Çünkü bu işin içine girmemi istemiyorlardı. Ama şevkimi de kırmadılar" diyen güzel oyuncu, ihtiyacı olan desteği ise Hollywood yıldızı Meryl Streep'ten almış! "Bu süreçte okuduğum kitaplar, başarılı kadınların yaşam öyküleri beni çok etkiledi. Mesela hayran olduğum Meryl Streep… Onun işe bakış açısı, araştırma yeteneği beni çok etkiledi, oyunculuk yolunda büyük destek oldu."

Seda Bakan röportajda, oyunculukta 'güzellik ile başarı' ilişkisini de yorumlamış ve "Güzel görünmek istiyorsan bu kolay. Makyajla, estetikle bal gibi güzel görünürsün.

Ama bence iyi oyuncu hep güzeldir, sen onun burnuna, kaşına, gözüne bakmazsın. Hatta o kadar etkilenirsin ki ismini unutup ona karakteri ile hitap edersin" demiş. Çok da doğru söylemiş…

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Güzel oyuncu Seda Bakan Şamdan Plus’a verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu!
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