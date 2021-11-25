Güzel oyuncu Seda Bakan Şamdan Plus’a verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu!

Ekranların ve beyazperdenin en sempatik oyuncularından biri olan Seda Bakan'ı hepimiz severek izliyoruz ama Şamdan Plus'a verdiği röportajdan öğrendim ki oyunculuk serüveni biraz sancılı başlamış.
Çünkü ailesi oyuncu olmasını istememiş. "Oyunculuğa başladığımda ailemden çok destek almadım. Çünkü bu işin içine girmemi istemiyorlardı. Ama şevkimi de kırmadılar" diyen güzel oyuncu, ihtiyacı olan desteği ise Hollywood yıldızı Meryl Streep'ten almış! "Bu süreçte okuduğum kitaplar, başarılı kadınların yaşam öyküleri beni çok etkiledi. Mesela hayran olduğum Meryl Streep… Onun işe bakış açısı, araştırma yeteneği beni çok etkiledi, oyunculuk yolunda büyük destek oldu."
Seda Bakan röportajda, oyunculukta 'güzellik ile başarı' ilişkisini de yorumlamış ve "Güzel görünmek istiyorsan bu kolay. Makyajla, estetikle bal gibi güzel görünürsün.