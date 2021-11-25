Güzel oyuncu Seda Bakan Şamdan Plus’a verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu!

Çünkü ailesi oyuncu olmasını istememiş. "Oyunculuğa başladığımda ailemden çok destek almadım. Çünkü bu işin içine girmemi istemiyorlardı. Ama şevkimi de kırmadılar" diyen güzel oyuncu, ihtiyacı olan desteği ise Hollywood yıldızı Meryl Streep'ten almış! "Bu süreçte okuduğum kitaplar, başarılı kadınların yaşam öyküleri beni çok etkiledi. Mesela hayran olduğum Meryl Streep… Onun işe bakış açısı, araştırma yeteneği beni çok etkiledi, oyunculuk yolunda büyük destek oldu."