Maraşlı’nın Hilal’i Sinem Akyol: İlk gün sete titreyerek gittim

"BURAK DENİZ ÇOK KARIŞIR"

Sette nasıl bir ortam vardı? Burak Deniz nasıl bir partnerdi?

Muhteşemdi. Burak aşırı eğlenceli bir insan. İşini de çok iyi yapıyor. Çok yetenekli. Oyunculuğunu çok beğeniyorum. Ayrıca sana da karışır. Ama iyi anlamda söylüyorum bunu. Bazen tıkandığını fark eder, sen söylersen yardım eder. Çok olumlu ve güzel bir yerden yapıyor bu yardımı ama. Çok şey öğrendim ondan. Bir şeyi beğenmediyse veya beğendiyse şakayla karışık bir şekilde ifade eder. O sahnenin iyi olması için uğraşır. Bir başrol olarak bir projeyi yönetmesi, yönlendirmesi çok zor bir iş. Omzunda büyük bir yük taşıyordu. Mükemmeliyetçi olduğu için de birlikte oynadığı insanı yönlendirmeyi seviyor. Benim ilk ana castım olduğu için tedirgindim projenin başında. O da bunu fark etti ve "Tamam halledeceğiz, sıkıntı yok" demişti. Çok güzel bir iletişimdeydik, hiç zorlanmadık.

"İLK GÜN SETE TİTREYEREK GİTTİM"

İlk işin olarak sayabiliriz Maraşlı'yı. Çok değerli isimlerle birlikte çalıştın. Neler hissettin?

İlk gün sete titreyerek gittim. Kadroyu gördüm. Serhat Kılıç, Saygın Soysal, Alina Boz, Burak Deniz ve sayamadığım birçoğu daha. Ne yapacağım ben dedim. Kostüm provasında hiç konuşamadım. Herkes durumu fark edip 'konuşabilirsin' diye takılıyordu bana. Soru soruyorlardı öylece bakakalıyordum. Benim açılmama, sete adapte olmama herkes çok yardımcı oldu. Bizim yaptığımız işte ego çok olur ama ben çok tatlı bir sete denk geldim. Rejiden oyuncu kadrosuna kadar herkes birbirine çok destek oldu. Serhat Kılıç veya Saygın Soysal ortamda bir gerginlik hissederlerse hemen yumuşatıyor. Komedyenler aynı zamanda bu isimler. Seni rahatlatmak için her şeyi yapıyorlar.

Pes ettiğin veya demoralize olduğun zamanlar oldu mu?

Yetersizlik hissi her oyuncuda vardır. Gözlerim dolu dolu eve gittiğimi de, mutluluktan uçarak eve gittiğimi de hatırlıyorum.

Yeni projeler var mı?

Hilal, başlangıç projem için gerçekten müthiş bir karakterdi. Bu yüzden seçici olma taraftarıyız. Önümüze gelen projeler oluyor. Ama sadece aktif olmak için bir iş yapmak istemiyorum. İyi bir kadro, iyi bir senaryo ile dönmek isterim ekranlara yine.

Birlikte rol almayı en çok istediğin oyuncu kim?

Çok fazla var. Söylemiyim :)