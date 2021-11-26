Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı! İlk kriz patlak verdi!

Maslak 1453'te kapılarını açan Yeni Gazino'da program yapmak için anlaşan Mehmet Erdem, 5 Kasım'da Defne Samyeli ile aynı gece sahnede olacaktı. Ancak eşi Vildan Atasever'in Defne Samyeli'yi kıskanmasıyla program iptal oldu!
Hürriyet'in haberine göre; afişleri bile basılan program, evde sorun çıkmasıyla son anda değiştirildi. Mekan, Defne Samyeli'nin yanında sahne alması için Mehmet Erdem yerine Hüsnü Şenlendirici'yle anlaştı. Bu kıskançlık kavgasının Mehmet Erdem'e 100 bin liraya mâl olduğu da söyleniyor!
Öte yandan Vildan Atasever, Mehmet Erdem ile geçtiğimiz Eylül ayında aile arasında evlenmişti. İkiliden kısa sürede müjdeli haber geldi. Taze çiftin, bir bebek beklediği öğrenildi.
2 ay önce nikah masasına oturan Atasever ve Erdem, geçtiğimiz günlerde hastanenin yolunu tuttu.
NAZARDAN KORKUYOR
Hamile olduğunu öğrenen oyuncu ve müzisyen eşi mutluluktan havalara uçtu. Ünlü çift, henüz 4 haftalık hamile olan Atasever'in nazar korkusundan, bu haberi şimdilik sadece aileleriyle paylaştı.
Bu arada 40 yaşındaki Vildan Atasever ve 43 yaşındaki Mehmet Erdem'in evlenmeden önce çocuk bekledikleri iddia edilmişti ve bu dedikodular asılsız çıkmıştı. Şimdilerde bebek heyecanı yaşamaya başlayan ünlü çift, 1 ay sonra yaptıracakları ve cinsiyetin de belli olacağı testi sabırsızlıkla bekliyormuş.