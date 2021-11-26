Vildan Atasever ile Mehmet Erdem arasında Defne Samyeli kıskançlığı! İlk kriz patlak verdi!

Hürriyet'in haberine göre; afişleri bile basılan program, evde sorun çıkmasıyla son anda değiştirildi. Mekan, Defne Samyeli'nin yanında sahne alması için Mehmet Erdem yerine Hüsnü Şenlendirici'yle anlaştı. Bu kıskançlık kavgasının Mehmet Erdem'e 100 bin liraya mâl olduğu da söyleniyor!