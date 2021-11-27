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Giriş Tarihi: 27.11.2021

‘Evde son sözü Pelin söyler’

‘Evde son sözü Pelin söyler’
PELİN Akil-Anıl Altan çifti, Şahane Cuma fırsatlarından yararlanmak için Levent'teki MediaMarkt mağazasına gitti. Ünlü çift; çay kahve makinesinden televizyona, oyun konsolundan cep telefonuna kadar birçok ürün aldı. Akil, "Fırsatları takip ediyoruz. Alacaklarımız konusunda birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz" dedi. Anıl Altan ise alınacaklar listesini paylaştı: "Listemde kulaklık, hoparlör ve oyun konsolu var. Evde yalnız kaldığımda oyun konsoluyla zaman geçiriyorum. Benim istediğim çok şey olsa da son sözü Pelin söylüyor."
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‘Evde son sözü Pelin söyler’
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