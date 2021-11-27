‘Evde son sözü Pelin söyler’

PELİN
Akil-Anıl Altan
çifti, Şahane Cuma fırsatlarından yararlanmak için Levent
'teki MediaMarkt
mağazasına gitti. Ünlü çift; çay kahve makinesinden televizyona, oyun konsolundan cep telefonuna kadar birçok ürün aldı. Akil, "Fırsatları takip ediyoruz. Alacaklarımız konusunda birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz" dedi. Anıl Altan ise alınacaklar listesini paylaştı: "Listemde kulaklık, hoparlör ve oyun konsolu var. Evde yalnız kaldığımda oyun konsoluyla zaman geçiriyorum. Benim istediğim çok şey olsa da son sözü Pelin söylüyor."