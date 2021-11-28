Arabesk müzikalinde 70’ler rüzgarı

Uğur Aslan, önceki akşam Afara-Bir Arabesk
Müzikali ile Maximum Uniq'te sahneye çıktı. Arbesk şarkıları, anlattığı hikayelerle harmanlayan Aslan, 70'lerden ilham alarak hazırlanan dekor ve kostümlerle seyirci karşısına çıktı. Oyuncuyu izlemeye gelenler arasında, Pınar Deniz, Esra Erol, Halit Ergenç, Engin Altan Düzyatan
gibi birçok ünlü isim vardı. Müzikal sonrası Aslan'ın performansını yorumlayan oyunculardan Engin Altan Düzyatan şunları söyledi: "Arkadaşlarımızla birlikte Uğur'a destek olmak için geldik. Arabesk müzik pek dinlemem ama bu sonuçta bir oyun, oyunun içerisinde arabesk dinleyebiliriz. Hepimiz Müslüm Baba dinlemişizdir."