‘Turnuvaya adımı verdiğim için gururluyum’

Antalya
Belek'teki Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar
Open Turnuvası geçtiğimiz gün sona erdi. 21 Kasım'da başlayan turnuvaya, 31 ülkeden 82 sporcu katıldı. Engel tanımayan ve birçok insana örnek olan sporcularla birlikte organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Hülya Avşar, "Spora ve sanatın gelişmesine katkı sağlamanın tadına varabilen kişiler olmak bence dünyanın en güzel şeyi. Böyle bir turnuvaya adımı verdiğim için çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu. Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu'nun uluslararası turnuvalarına sürekli ev sahipliği yapan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, katılım ve desteği için Avşar'a teşekkür etti.
'BEN SIRAMI SAVDIM'
Turnuvanın
ardından İstanbul'a dönen Hülya Avşar, Yeniköy'de trafikteyken görüntülendi. Aracında son ses müzik dinleyen Avşar, muhabirleri görünce müziği kısıp soruları yanıtladı. İMDb'nin 2021 yılı 28-30 yaş arası en çekici kadın listesinde ikinci olan Hande Erçel ile ilgili ne düşündüğü sorusuna cevap veren Avşar, "Ben sıramı savdım. Veliahtım kim olur, hiç düşünmedim" dedi.