Deniz Akkaya’nın başı yine dertte

Selin Ciğerci'nin bir gece kulübünde hırsızlık yaptığını ve görüntülerinin elinde olduğunu öne süren manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde ise modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında skandal bir iddia ortaya attı.
AKKAYA SARAÇOĞLU'NU HEDEF ALDI
Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamaların ardından 3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya, yorumculuk yaptığı magazin programında Gülşah Saraçoğlu'nu hedef aldı.
HIRSIZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte sunduğu programda, ''Çok sevdiğim bir dostumun evine kahve içmeye gittim. Kahveyi getiren hanımefendi senelerce Nükhet Duru'nun evinde çalışmış. Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde... Paramı kasaya koymuştum. Hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı. Nükhet hanıma söyledim ama bir şey yapmadı. Çünkü araları çok iyiydi. Evde çalışan hiç kimse Saraçoğlu ile Duru'nun arasına giremiyordu.' İşte kadının bana söyledikleri bunlar. Ben bu olayı tam 1 yıldır biliyorum' iddiasında bulundu.
İFTİRA ATIYOR
Deniz Akkaya'nın iddiaları ardından modacı Gülşah Saraçoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
'İFTİRA VE KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELİYOR'
Saraçoğlu, Akkaya'nın programda sarfettiği sözlerle kendisine iftira attığını ve kişilik haklarını zedelediğini ileri sürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşandığını iddia ettiği olay nedeniyle iftiraya maruz kaldığını ileri süren Saraçoğlu, Akkaya'nın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, modacının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.