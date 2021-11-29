Prömiyerde ayakta alkışlandılar

BAŞARILI oyuncu Nurgül Yeşilçay
'ın yıllar sonra, genç kuşağın popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu
'nun ise ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı DasDas'ın yeni prodüksiyonu 'Bir Barda Bir Gece'nın prömiyeri gerçekleşti. Oyunun ilk temsilinde Yeşilçay ve Saraçoğlu'nu ünlü isimler yalnız bırakmadı. Oyunu izleyenler arasında; Azra Akın
, Burak Dakak
, Cansel Elçin
- Zeynep Tuğçe Bayat
, Cem Karcı
, Didem Balçın, Ece Yüksel, Furkan Andıç, Gizem Erman Soysaldı, Mert Yazıcıoğlu da vardı. Oyunun sonunda Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu ayakta alkışlandı. Saraçoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. 'Bir Barda Bir Gece', kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada, arkadaşını bulmak için bara giden üniformalı kız ile barın tek çalışanı bir kadın arasındaki gerilim dolu öyküyü anlatıyor.