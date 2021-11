Sanatçı Sibel Can , iki yıl aradan sonra Girne Savoy Ottoman Palace Otel 'te performans sergiledi. Can, üç saat kaldığı gecede Amor Garibobiç imzalı bir elbise giydi. Geçtiğimiz hafta İstanbul sahnesinde Sevan Bıçakçı imzalı takılarıyla konuşulan Sibel Can, mücevher markalarının da ilgi odağı oldu. Aynı anda birkaç tane markanın yüzü olması için teklif alan sanatçı, yakında kararını açıklayacak.