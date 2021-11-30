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Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:48 Son Güncelleme: 30.11.2021 18:05

Son dakika: Özge Özpirinçci'den sevindiren haber! Özge Özpirinçci anne oldu!

DHA
Son dakika: Özge Özpirinçci’den sevindiren haber! Özge Özpirinçci anne oldu!

Son dakika... Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin mutlu günü... Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri bugün dünyaya geldi. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA... Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

DOĞUM 15.17'DE GERÇEKLEŞTİ

Doğum, İstanbul'daki özel hastanede saat 15.17'de gerçekleşti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi" denildi.

"BURAK YÜZÜNÜ GÖRMEDEN İSMİNİ KOYMAYACAK"

8 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, "Doğuma az kaldı. Sağlıklar yerinde" dedi. Özpirinçci, bebek için isim düşünüp düşünmedikleri sorusuna "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını verdi.

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Son dakika: Özge Özpirinçci'den sevindiren haber! Özge Özpirinçci anne oldu!
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