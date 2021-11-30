Son dakika: Özge Özpirinçci’den sevindiren haber! Özge Özpirinçci anne oldu!

AÇIKLAMA YAPILDI

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi" denildi.