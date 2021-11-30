Son dakika: Özge Özpirinçci’den sevindiren haber! Özge Özpirinçci anne oldu!

SON DAKİKA... Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi.
DOĞUM 15.17'DE GERÇEKLEŞTİ
Doğum, İstanbul'daki özel hastanede saat 15.17'de gerçekleşti.
AÇIKLAMA YAPILDI
Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi" denildi.
"BURAK YÜZÜNÜ GÖRMEDEN İSMİNİ KOYMAYACAK"
8 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, "Doğuma az kaldı. Sağlıklar yerinde" dedi. Özpirinçci, bebek için isim düşünüp düşünmedikleri sorusuna "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını verdi.