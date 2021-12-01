Ayşe ile Ferit yeni bir dönemeçte

ATV'NIN pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi 'Kalp Yarası' yirmi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını Süreç Film
'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol
, Mahir Erol
ve Türküler Özgül Akad
'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban
'ın oturduğu dizi, yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ayşe
, Şahin tarafından hazırlanan yalanlarla dolu mektubun etkisiyle kendisini almaya gelen Ferit'i reddetti ve ikilinin ilişkisi yeni bir dönemece girdi. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen 'Kalp Yarası', #GidiyorumBen etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.