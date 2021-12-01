Haberler Günaydın Haberleri Seyircinin aklını alacağız
Giriş Tarihi: 1.12.2021

Seyircinin aklını alacağız

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Seyircinin aklını alacağız
Sinemaseverlerın merakla beklediği 'Aykut Enişte 2' filminin özel gösterimi önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da düzenlendi. Yönetmen Onur Bigetay ile başrol oyuncuları Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Mekin Sezer'in yanı sıra Aslı İnandık, Ebru Cündübeyoğlu, Gökçe Özyol gibi isimler de gösterime katıldı. Filmin yazar kadrosunda da yer alan Gelinoğlu, 'Bu filmi çok büyük emeklerle, gönlümüzü koyarak çektik. Herkes çok gülecek' derken, ünlü oyuncu Hakan Yılmaz da iddialı konuştu: Yılmaz, 'İlk filmde izleyiciydim, sonra 'Ben nasıl burada yokum' diye sinir oldum ve ikinciye girdim. Seyircinin aklını alacağız. Eminim filmi izledikten sonra herkes evine çok memnun dönecek' dedi. Gülşah'la evlenmek için gün sayan Aykut'un, müstakbel bacanağı Talat'ın ortaya çıkması ile yaşadığı eğlenceli macerayı konu alan Aykut Enişte 2-3 Aralık'ta gösterime girecek.
İş Sanat’tan Yeni Yıl Konseri
İş Sanat’tan Yeni Yıl Konseri
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyircinin aklını alacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA