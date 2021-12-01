Sinemaseverlerın merakla beklediği 'Aykut
Enişte 2' filminin özel gösterimi
önceki akşam Kanyon
Cinemaximum'da
düzenlendi. Yönetmen Onur Bigetay
ile başrol
oyuncuları Cem Gelinoğlu
, Melis Babadağ
, Hakan
Yılmaz, Mekin Sezer
'in
yanı sıra Aslı İnandık
,
Ebru Cündübeyoğlu, Gökçe
Özyol gibi isimler de gösterime
katıldı. Filmin yazar
kadrosunda da yer alan
Gelinoğlu, 'Bu filmi çok
büyük emeklerle, gönlümüzü
koyarak çektik. Herkes
çok gülecek' derken, ünlü
oyuncu Hakan Yılmaz
da
iddialı konuştu: Yılmaz,
'İlk filmde izleyiciydim,
sonra 'Ben nasıl burada
yokum' diye sinir oldum
ve ikinciye girdim. Seyircinin
aklını alacağız. Eminim
filmi izledikten sonra
herkes evine çok memnun
dönecek' dedi. Gülşah'la
evlenmek için gün sayan
Aykut'un, müstakbel bacanağı
Talat'ın ortaya çıkması
ile yaşadığı eğlenceli macerayı
konu alan Aykut Enişte
2-3 Aralık'ta gösterime
girecek.