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Giriş Tarihi: 2.12.2021 11:01 Son Güncelleme: 2.12.2021 11:12

Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…

Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…

Cem Davran katıldığı programda Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı. Cem Davran’dan yıllar sonra gelen itiraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıllar önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlatan Cem Davran ‘"Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi ama kanal yayınladı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi" dedi. İşte Hande Ataizi, Sevda Demirel olayının tüm ayrıntıları…

Ünlü oyuncu Cem Davran, 22 yıl önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokat olayının iç yüzünü anlattı.

Türkiye televizyonlarında 22 yıl önce tartıştığı Hande Ataizi'ne 'Ne dedin sen?' diyerek tokat atan Sevda Demirel, magazin tarihine geçmişti. Programın sunucularından Cem Davran da kavga eden ikiliyi sakinleştirmeye çalışmıştı.

Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Cem Davran, yıllar önce yaşanan tokat olayının gerçeklerini anlattı.

"SEVDA DEMİREL'İN HANDE ATAİZİ'NE TOKAT ATTIĞI PROGRAM CANLI DEĞİLDİ"

İki Kere Kiki isimli programın canlı olmadığını ve kavganın yaşandığı bölümün banttan yayınlandığını söyleyen Cem Davran şu şekilde konuştu:

"Hande Ataizi ile yaptığımız İki Kere Kiki programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı o yüzden öyle kaldı. Aslında İki Kere İki idi. O zamanlar ben şov yapıyordum.

Şov karakterlerinin kıyafeti vardı. Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu.

Yapımcı görüntüler daha sonradan verilecek dendi ve kanal yayınladı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da. Talihsiz bir olaydı bu da. Sevda Demirel kalktı gitti. Başka konuk aldık. Hande Ataizi toparlandı sonra programa geri döndü.

O zamanlar herkes şoka girmişti. Programdan çıktıktan sonra 'Ben ne yapıyorum, ben tiyatrocuyum' demiştim. O da aslında teatral bir işti. Bir şov programıydı. Sonrasında çok da güzel bölümler çektik."

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Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
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