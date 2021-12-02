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Giriş Tarihi: 2.12.2021 07:58 Son Güncelleme: 2.12.2021 08:18

Hazal Türesan ile sevgilisi Ersin Karabulut’un panik anları! Kaçışı güldürdü!

Hazal Türesan ile sevgilisi Ersin Karabulut’un panik anları! Kaçışı güldürdü!

Güzel oyuncu Hazal Türesan ile sevgilisi Ersin Karabulut fena yakalandı. Hazal Türesan, bir süredir beraber olduğu karikatürist Ersin Karabulut’la görüntülendi. Ersin Karabulut’un objektifleri fark edince uzaklaşması, Hazal Türesan’ı güldürdü. İşte Hazal Türesan ile Ersin Karabulut’un panik anları…

Hazal Türesan, bir süredir beraber olduğu karikatürist Ersin Karabulut'la görüntülendi.

Karabulut'un objektifleri fark edince uzaklaşması, oyuncuyu güldürdü.

AVM TURU

Hürriyet'in haberine göre; Hazal Türesan'ın Ersin Karabulut'la ilişki yaşadığı, önceki gün Akmerkez'de görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.

Karabulut, AVM'deki bir ayakkabı mağazasından çıktıkları sırada muhabirleri görünce panikledi.

İLİŞKİSİNİ KONUŞMADI

Ersin Karabulut'un yanından uzaklaşması, Hazal Türesan'ı güldürdü.

İlişkisi hakkında konuşmak istemeyen oyuncu, yeni dizisinin final yapmasıyla ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi:

"Doğru zamanda doğru seyirciyle buluşamadı, üzgünüz."

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Hazal Türesan ile sevgilisi Ersin Karabulut’un panik anları! Kaçışı güldürdü!
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