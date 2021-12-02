Son dakika: Erkan Petekkaya’dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'te Elazığ'da doğdu. Diyarbakırlı oyuncu, çocukluğunu İstanbul'da geçirdi.

Petekkaya, Mehmet Karamancı İlkokulu, Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı.

1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp gibi projelerde yer alan oyuncu, 2003 yılında ekranlara gelen Serseri adlı dizide Bülent karakterini canlandırdı.

2005 yılında Köpek dizisiyle ekranlarda görünmeye devam eden Petekkaya, bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

2005-2007 yayın döneminde ATV'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı dizide Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırdı.

2007'de Sessiz Fırtına'da Yiğit Sancaktar, 2008'de Sonbahar'da Galip, 2010'da Hanımeli Sokağı'nda Osman rolünü üstlendi.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan olarak seyircinin karşısına çıkan oyuncu, bu projeyle tanınırlığını arttırdı.

Ardından Dila Hanım, Paramparça, Kayıt Dışı, Vurgun gibi dizilerde boy gösterdi.