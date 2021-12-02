Türk kadını ‘Destan’ yazıyor!

Atv'nin dizisi Destan'ın güçlü kadını Akkız (Ebru Şahin), kadınlar adına yeni bir rol model haline geldi. Gördüğü tüm baskı ve eziyete karşı hem parlak zekası hem bileğinin gücü hem de kadife yüreğiyle her türlü zorluğu aşmak için büyük bir savaşın içine giren Akkız, her yeni bölümde daha fazla kadının gönlünü fethediyor. Dizi ayrıca, Türk boylarındaki kadınların devlet yönetiminde nasıl etkin olduğunu, tarihi değiştiren kritik kararlarda nasıl yönlendirici etkileri bulunduğunu da herkese gösteriyor.
Dizinin ikinci bölümü gerçekten de nefes nefese izlenen bir heyecan kasırgasına sahne oldu. "Aklı yok" denilen Gök Tegini Batuga'nın (Edip Tepeli) aslında kendini öksüz bırakan babası Gök Kağanı Alpagu'dan (Selim Bayraktar) intikam almak için öyle göründüğü ortaya çıktı. Eli tutmayan, bacağı aksayan Batuga herkes tarafından iktidardan uzak görünüp, aşağılanıyordu. Ama belli ki onun elinden tutacak Akkız ile birlikte kimsenin tahmin etmediği şekilde iktidara yürüyecek. Alın işte, kadının gücünü resmeden bir başka mesaj daha...
Dizi aynı zamanda engelliler için de ayrı bir umut, moral ve enerji kaynağı. Zira Destan; akıl, azim ve inanç oldukça, fiziksel engellerin insanları asla yolundan edemeyeceğini de anlatıyor.
Bu arada dizinin ikinci bölümünde müthiş bir 'oyunculuk patlamasına' da şahit olduk. Batuga'yı canlandıran Edip Tepeli'nin özellikle ölüm döşeğindeki babası Alpagu'ya hitaben tüm birikmiş duygularını dile getirdiği müthiş duygusal sahne, bence oyunculuk açısından sezonun en etkileyici anıydı.