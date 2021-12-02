Türk kadını ‘Destan’ yazıyor!

Atv'nin dizisi Destan'ın güçlü kadını Akkız (Ebru Şahin), kadınlar adına yeni bir rol model haline geldi. Gördüğü tüm baskı ve eziyete karşı hem parlak zekası hem bileğinin gücü hem de kadife yüreğiyle her türlü zorluğu aşmak için büyük bir savaşın içine giren Akkız, her yeni bölümde daha fazla kadının gönlünü fethediyor. Dizi ayrıca, Türk boylarındaki kadınların devlet yönetiminde nasıl etkin olduğunu, tarihi değiştiren kritik kararlarda nasıl yönlendirici etkileri bulunduğunu da herkese gösteriyor.