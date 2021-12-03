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Giriş Tarihi: 3.12.2021 10:53 Son Güncelleme: 3.12.2021 11:00

Burak Sergen'e bir şok daha! Eski eşi Işıl Sergen'in açtığı nafaka davasında karar verildi

Burak Sergen’e bir şok daha! Eski eşi Işıl Sergen’in açtığı nafaka davasında karar verildi

Şimdilerde "Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteri ile ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Burak Sergen, meslektaşı ve eski eşi Işıl Sergen ile mahkemelik olmuştu. Işıl Sergen, çocuğunun nafakasını ödemediği iddiasıyla eski eşi Burak Sergen’e dava açmıştı. İkili arasındaki dava sonuçlandı, mahkeme kararını verdi. İşte detaylar...

Burak Sergen ile 19 yıl evli kaldığı Işıl Sergen, 15 Mart 2018'de boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini Işıl Sergen'e verdi. Karara göre, Burak Sergen çocuğu için aylık nafaka ödeyecekti.

Işıl Sergen'in iddiasına göre, oyuncu çocuğunun nafakasını ödememeye başladı. Işıl Sergen de eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Sergen'in itirazı üzerine icra takibi durdu.

DAVADA KARAR VERİLDİ

Işıl Sergen Aile Mahkemesi'ne başvurarak Burak Sergen'in itirazının iptali için dava açtı.

Yaklaşık bir yıldır süren davanın karar duruşmasında mahkeme, Burak Sergen hakkında başlatılan 15 bin liralık icra takibinin devamına hükmetti.

Öte yandan Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.

Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti.

BOŞANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği de öğrenilmişti.

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Burak Sergen'e bir şok daha! Eski eşi Işıl Sergen'in açtığı nafaka davasında karar verildi
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