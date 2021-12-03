Burak Sergen’e bir şok daha! Eski eşi Işıl Sergen’in açtığı nafaka davasında karar verildi

Burak Sergen ile 19 yıl evli kaldığı Işıl Sergen, 15 Mart 2018'de boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini Işıl Sergen'e verdi. Karara göre, Burak Sergen çocuğu için aylık nafaka ödeyecekti.
Işıl Sergen'in iddiasına göre, oyuncu çocuğunun nafakasını ödememeye başladı. Işıl Sergen de eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Sergen'in itirazı üzerine icra takibi durdu.
DAVADA KARAR VERİLDİ
Işıl Sergen Aile Mahkemesi'ne başvurarak Burak Sergen'in itirazının iptali için dava açtı.
Yaklaşık bir yıldır süren davanın karar duruşmasında mahkeme, Burak Sergen hakkında başlatılan 15 bin liralık icra takibinin devamına hükmetti.
Öte yandan Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.
Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti.