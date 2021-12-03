Ünlü oyuncu Gözde Kansu gönlünü Güntaç Özdemir’e kaptırdı!

Öte yandan Gözde Kansu ile ortaokuldan beri arkadaş olan Sıla Gençoğlu, yıllar önce çekilmiş bir kareleriyle takipçilerini geçmişe götürmüştü.

Sıla birlikte çekilen fotoğraflarını, "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun. 40 dediğin neçü hocam, zaten bu seneyi es geçiyoruz, seneye gireriz. 23/08/2020" mesajıyla yayınlamıştı.