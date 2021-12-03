Ünlü oyuncu Gözde Kansu gönlünü Güntaç Özdemir’e kaptırdı!

'İçerde', 'Issız Adam' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Gözde Kansu'nun iki yıl sonra yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Oyuncunun, gönlünü şarkıcı Güntaç Özdemir'e kaptırdığı ortaya çıktı.
Uzun bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan 41 yaşındaki oyuncu Gözde Kansu'nun, 36 yaşındaki müzisyen Güntaç Özdemir'le birlikte olduğu öğrenildi. Çifti, ikiliyle arkadaş olan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun tanıştırdığı ortaya çıktı.
BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER
Milliyet'in haberine göre; Çiçeği burnunda sevgililer, geçtiğimiz hafta Sıla-İlker Kaleli çiftiyle Bodrum'a tatile gitti. Oyuncu ve müzisyen, İstanbul'da oldukları zaman ise Kaleli'nin Rumeli Hisarı'ndaki evinde buluşuyor.
Öte yandan Gözde Kansu ile ortaokuldan beri arkadaş olan Sıla Gençoğlu, yıllar önce çekilmiş bir kareleriyle takipçilerini geçmişe götürmüştü.
Sıla birlikte çekilen fotoğraflarını, "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun. 40 dediğin neçü hocam, zaten bu seneyi es geçiyoruz, seneye gireriz. 23/08/2020" mesajıyla yayınlamıştı.
"ORTAOKUL VE LİSEYİ BİRLİKTE OKUDUK"
Gözde Kansu ise, Sıla ile anısını şu sözlerle anlatmıştı: "İzmir'de tiyatro yoktu. Biz Sıla ile hazırlık, ortaokul ve liseyi birlikte okuduk. Sonra o Bilgi Üniversitesi'ni kazandı ve İstanbul'a gitti..."
"Doğum günümde aradı, 'Hadi hocam, ne yapıyorsun sen hâlâ İzmir'de?' dedi. İstanbul'a geldiğimde otobüsten indim, Sıla valizimi elimden aldı, 'Bu evinin anahtarı' dedi. Sonra Ahmet Gülhan'ın 'Medya Medya Nereye?' oyununda oynamaya başladım."