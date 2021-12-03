Züleyha Fikret ile Hakan arasında kalıyor!

FİKRET'İN ZÜLEYHA'YA OLAN AŞKI SIR OLMAKTAN ÇIKTI

Lütfiye, Fekeli'nin ölümü ile ilgili gerçeği öğrenince hastalandı. Hakan'ın Züleyha ile hastaneye gelmesi Fikret için bardağı taşıran damla oldu ve ikisi yine kavgaya tutuştu. Züleyha, Fikret'in davranışlarına anlam veremezken, Hakan, Fikret'in ona aşık olduğunu söyledi. Züleyha, bu sözlere inanmayıp Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan bozuldu. Züleyha, Hakan'ın gönlünü almayı başarırken Hakan, eğer gerçekten bir aşk yaşayacaklarsa kendisine inanmasını istedi.