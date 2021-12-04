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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Gençler TV’ye malzeme olma peşinde

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Gençler TV’ye malzeme olma peşinde

Erdal Beşikçioğlu’nun rol aldığı Acting’in İstanbul prömiyeri önceki akşam gerçekleşti. Beşikçioğlu, oyun sonrası gençlerle ilgili açıklamalar yaptı: “Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor. Okullarımızın hepsi eskiden tiyatroya sanatçı yetiştirirdi. Şimdi televizyon dünyasına, magazine malzeme olacak oyuncu yetiştiriyoruz.”

Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Sönmez'in rol aldığı, Tatbikat Sahnesi'nin yeni oyunu 'Acting'in İstanbul prömiyeri Fişekhane'de görkemli bir davetle gerçekleşti. Beşikçioğlu sahne sonrası genç oyuncularla ilgili sorulara şu cevabı verdi: "Şu anda hiç kimse tiyatro sanatçısı olmak istemiyor. Okullarımızın hepsi eskiden tiyatroya sanatçı yetiştirirdi. Şimdi televizyon dünyasına, magazine malzeme olacak oyuncu yetiştiriyoruz. Bir taraftan o da olur ama sahne üzerine yetiştirilmiş oyuncular lazım. Sezonunda boş kalmış oyuncuların sahneyi doldurmasındansa sahnede sürekli zaman geçirip boş zamanlarında dizi yapan oyunculara ihtiyacımız var. Sanıyorum bu da zamanla yerini bulacak."
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Gençler TV’ye malzeme olma peşinde
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