Gençler TV’ye malzeme olma peşinde

Erdal Beşikçioğlu
, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Sönmez'in rol aldığı, Tatbikat Sahnesi'nin yeni oyunu 'Acting'in İstanbul prömiyeri Fişekhane'de görkemli bir davetle gerçekleşti. Beşikçioğlu sahne sonrası genç oyuncularla ilgili sorulara şu cevabı verdi: "Şu anda hiç kimse tiyatro sanatçısı olmak istemiyor. Okullarımızın hepsi eskiden tiyatroya sanatçı yetiştirirdi. Şimdi televizyon dünyasına, magazine malzeme olacak oyuncu yetiştiriyoruz. Bir taraftan o da olur ama sahne üzerine yetiştirilmiş oyuncular lazım. Sezonunda boş kalmış oyuncuların sahneyi doldurmasındansa sahnede sürekli zaman geçirip boş zamanlarında dizi yapan oyunculara ihtiyacımız var. Sanıyorum bu da zamanla yerini bulacak."