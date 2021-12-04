Türkiye’nin Oscar adayı beyazperdede

Türkiye'nin bu yıl Oscar adayı olarak belirlenen 'Bağlılık Hasan', dün beyazperdede izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini ve senaryosunu Semih Kaplanoğlu
'nun üstlendiği, Kaplan Film ve Sinehane'nin ortak yapımı olan filmin özel gösterimi bu akşam, Kaplanoğlu ve başrol oyuncuları Umut Karadağ
ile Filiz Bozok
'un katılımıyla Espark Eskişehir
Cinemaximum'da gerçekleşecek.
CANNES'DA PRÖMİYER YAPTI
2010 yılında 'Bal' filmiyle Berlin'den Altın Ayı ödülü, 2017'de ise 'Buğday' filmiyle 30. Tokyo Film Festivali'nden En İyi Film Ödülü ile dönen başarılı yönetmen, 'Bağlılık Hasan' filminin dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nde 'Belirli Bir Bakış' bölümünde yapmıştı. 'Bağlılık Hasan' ayrıca Güney Amerika'nın en eski ve önemli festivallerinden Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nin 3 Kasım akşamı gerçekleşen töreninde de 'Yılın En İyi Yabancı Filmi' ödülünü almıştı. Çekimleri Çanakkale
'nin Bayramiç İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Bağlılık Hasan', geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan adlı karakterin, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidiş serüveninde; geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.
FESTİVALLERDEN ÖDÜL YAĞDI
Yurt dışı festivallerinde olduğu kadar yerli festivallerde de beğeni toplayan 'Bağlılık Hasan', 58. Antalya Film Festivali Ulusal Yarışması'ndan 'En İyi Sinematografi' ödülüyle döndü. Film, 9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndan 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerine de layık görülmüştü.