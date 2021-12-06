“Oyunculuğun torpili olmaz”

Cuma günü vizyona giren Aykut Enişte 2 filminde başrolleri paylaşan Hakan Yılmaz ve Mekin Sezer Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in konuğu oldu. Karşımıza sıklıkla komedi türü yapımlarda çıkan Hakan Yılmaz komedide var olmaya devam edeceğini ama komedyen olarak anılmak istemediğini söyledi. Yılmaz "Bana sadece oyuncu diyebilirsiniz. Kendi içimde komedyenim gibi bir ayrım yapmıyorum. Oyunculuğu çok geniş bir yelpaze olarak düşünüyorum. Hiç konuşmadan, komiklik yapmadan, şakalar yapmadan da güldürebileceğimiz zamanlar gelecektir" dedi. Yeşilçam'ın duayen oyuncularından Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer de komediye ağırlık verdiğini ama oyunculuğa başlamasında dedesinin hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Hakan Yılmaz ise oyunculukta torpil olmaz diyerek; "Birine bir kere torpil yaparsınız, ön ayak olursunuz ama ondan sonra o iş ondadır. Yeteneğiyle ve sergilediği işle devamı gelir veya gelmez. Bu yüzden oyunculukta torpil olmaz" açıklamasında bulundu.

Aykut Enişte 2'de yine bizi güzel bir hikaye bekliyor siz neler söylersiniz?

Hakan Yılmaz: Güzel yazılmış bir film. Biz sadece yazılanı oynadık ve ortaya güzel bir şey çıktı.

Mekin Sezer: Aynı tatta aynı lezzette kesinlikle ilk filmin yeri kadar içimizde yer edeceğini düşünüyorum.

İlk filmle beraber Aykut Enişte'nin büyük bir hayran kitlesi oluştu. Şimdi ilk ve ikinci filmin kıyaslanması kaçınılmaz. Bu kıyaslanma sizde bir tereddüt oluşturuyor mu?

H.Y: İlk film hakkında ben pek gerçekçi bir yorum yapamam. Mekin orada daha gerçekçi yorum yapabiliriz çünkü o ilk filmde de oynadı. Ama bana göre ilk filmi izlemeyip, ikinci filmi izleyenler hemen birinci filmi izlemek isteyecekler. Bence ikinci filmin birinci filme de faydası olacak. Birbirini destekleyen bir seri. Ama kıyaslamaya gelince bence her ikisi de güzel iş. Yani yazar ve yönetmenin çocukları gibi. Bu yüzden kıyaslama olmaz diye düşünüyorum.

M.S: Bence de olmaz. Ama ilk film karakterleri ilk defa gördüğümüz, tanıdığımız ve hayatımıza dahil ettiğimiz bir film. Devamında Hakan abinin müthiş enerjisi, performansı ve nezaketiyle bambaşka bir noktaya taşındı. Ama her halükarda aynı tatta bir film oldu.

Hakan Bey komedi türündeki her işe hep farklı bir enerji katıyorsunuz. Farkında mısınız?

H.Y: Bilmiyorum, bunun pek farkına varamıyorum. Fazla kendimi de konuşmayı sevmiyorum. Hep söylerim kendimi çok izlemeyi de sevmem. Komediyi seviyorum ve uzun yıllardır sahnede de komedi yapıyorum. Tabii ki değişik mecralarda dram oynamak isterim ama komedi beni besliyor ve çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden hep buradan devam edecek diye düşünüyorum. Arada da tabii başka denemeler yaparım.